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28.05.2026 06:31:29
PLANET präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
PLANET präsentierte am 27.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 12,32 JPY, nach 15,57 JPY im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 775,4 Millionen JPY – ein Plus von 1,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PLANET 763,2 Millionen JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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