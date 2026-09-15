PLANET präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

PLANET präsentierte am 14.09.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 16,44 JPY. Im Vorjahresviertel waren 14,92 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,83 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 799,7 Millionen JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 806,4 Millionen JPY umgesetzt.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 62,55 JPY gegenüber 60,44 JPY im Vorjahr.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,42 Prozent zurück. Hier wurden 3,15 Milliarden JPY gegenüber 3,16 Milliarden JPY im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.at