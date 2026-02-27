|
Planet Ventures informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Planet Ventures lud am 25.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,02 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,020 CAD je Aktie erzielt worden.
Planet Ventures hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt -0,2 Millionen CAD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 122,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,8 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
