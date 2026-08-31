Planet Ventures stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Planet Ventures äußerte sich am 28.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Planet Ventures vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,020 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 50,0 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 0,7 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 0,5 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at