Planet Ventures stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Planet Ventures hat am 25.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal hatte Planet Ventures ebenfalls ein EPS von 0,010 CAD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Planet Ventures im vergangenen Quartal 1,1 Millionen CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 73,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Planet Ventures 4,2 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at