TESS Holdings Aktie
WKN DE: A3CNK2 / ISIN: JP3545270005
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29.06.2026 09:01:00
Planeten wie Zuckerwatte: Nasa-Mission Tess entdeckt besondere Riesen im All
Forscher haben mithilfe der Daten der Nasa-Mission "Tess" zwei unerwartete Planeten entdeckt. Ihre Dichte ist vergleichbar mit der von Zuckerwatte.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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