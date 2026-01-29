Planigrupo LATAM SAB de CV hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Planigrupo LATAM SAB de CV lud am 26.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,65 MXN beziffert, während im Vorjahresquartal 3,01 MXN je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 60,82 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 757,1 Millionen MXN ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 470,8 Millionen MXN in den Büchern gestanden.

Planigrupo LATAM SAB de CV hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 2,48 MXN je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 3,83 MXN je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Planigrupo LATAM SAB de CV 2,64 Milliarden MXN umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 74,08 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1,52 Milliarden MXN erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at