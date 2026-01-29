29.01.2026 06:31:29

Planigrupo LATAM SAB de CV hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Planigrupo LATAM SAB de CV lud am 26.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,65 MXN beziffert, während im Vorjahresquartal 3,01 MXN je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 60,82 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 757,1 Millionen MXN ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 470,8 Millionen MXN in den Büchern gestanden.

Planigrupo LATAM SAB de CV hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 2,48 MXN je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 3,83 MXN je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Planigrupo LATAM SAB de CV 2,64 Milliarden MXN umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 74,08 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1,52 Milliarden MXN erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX freundlich -- Wall Street tiefer erwartet -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen am Freitag zu. An der Wall Street dürfte es abwärts gehen. In Fernost weisen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen