Planigrupo LATAM SAB de CV hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Planigrupo LATAM SAB de CV hat am 27.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,57 MXN beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,430 MXN je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 23,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 460,8 Millionen MXN umgesetzt, gegenüber 372,9 Millionen MXN im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at