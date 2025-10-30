|
30.10.2025 06:31:28
Planigrupo LATAM SAB de CV hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Planigrupo LATAM SAB de CV hat am 27.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 0,57 MXN beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,430 MXN je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 23,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 460,8 Millionen MXN umgesetzt, gegenüber 372,9 Millionen MXN im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Zinsentscheid: ATX zum Handelsende im Plus -- DAX letztlich wenig bewegt -- Wall Street schließen im Minus -- Asiens Börsen am Donnerstag schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Zuschlägen, während das deutsche Börsenbarometer seitwärts tendierte. An der Wall Street ging es abwärts. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen am Donnerstag aus.