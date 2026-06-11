Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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11.06.2026 14:51:00
Planning to ‘flip’ SpaceX IPO shares? Be prepared to pay the price.
A large portion of IPO shares will be allocated to retail investors, but they face penalties if they sell too soon.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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