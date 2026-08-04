Aktie
WKN DE: A12EDT / ISIN: US00108M1027
|
04.08.2026 20:18:00
Planning to Age in Place in Retirement? 5 Pitfalls to Be Aware Of
For many retirees, aging in place is the ideal retirement plan. Rather than downsize or head toward warmer weather, many seniors opt to stay in the homes and neighborhoods they know and love.There are plenty of good reasons to age in place. Staying put keeps you in the community you're familiar with. You know where to pick up the freshest groceries, who to call when you need a plumber in a pinch, and where to find the best viewing spots for a gorgeous sunset.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AG&E Holdings Inc
Analysen zu AG&E Holdings Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Aware Inc.
|1,26
|-1,56%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZuversicht für Nahost-Konflikt: ATX schließt fester -- DAX geht leichter aus dem Handel -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt zog zur Wochenmitte an. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich hingegen etwas schwächer. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Mittwoch in Grün.