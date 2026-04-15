Planning to age in place? Watch out for these hidden costs.

Aktie
WKN DE: A12EDT / ISIN: US00108M1027
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15.04.2026 20:08:00
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As many as 77% of people age 50 and older want to age in place. It might not be worth it.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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