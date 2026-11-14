Here Aktie
WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
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14.11.2026 09:06:02
Planning to Claim Social Security at 62? Here Are 3 Critical Questions to Ask Yourself First
When you sit down to plan for retirement, one of the things you'll need to do is figure out when to claim Social Security. And the good news is that you have plenty of options.
Once you turn 62, you can claim benefits at any time. If you want to ensure that those benefits are not reduced, you'll have to wait until full retirement age to file, which is 67 if you were born in 1960 or later.
Image source: Getty Images.
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