PLANT hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

PLANT gab am 28.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS belief sich auf 30,49 JPY gegenüber 61,11 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,17 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 23,77 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 24,05 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at