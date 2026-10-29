PLANT: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

PLANT lud am 27.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 62,41 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 24,96 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2,96 Prozent auf 24,69 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 25,45 Milliarden JPY gelegen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 188,10 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 194,91 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 96,02 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 1,79 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 97,76 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at