PLANT stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

PLANT ließ sich am 24.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat PLANT die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 24,96 JPY. Im letzten Jahr hatte PLANT einen Gewinn von -127,840 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 25,35 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 25,45 Milliarden JPY ausgewiesen.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 194,91 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei PLANT ein Gewinn pro Aktie von 49,86 JPY in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat PLANT mit einem Umsatz von insgesamt 97,76 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 98,59 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um -0,83 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at