PLANT: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

PLANT hat am 27.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 32,40 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 49,03 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 23,28 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 1,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23,56 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at