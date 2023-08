Planungen für Ecowas-Intervention im Niger werden konkreter

Abuja (Reuters) - Die Planungen der westafrikanischen Staatengemeinschaft Ecowas für ein militärisches Eingreifen im Niger werden konkreter.

Die Militärchefs der 15 Mitgliedstaaten werden zur weiteren Vorbereitung am Donnerstag und Freitag in Ghana zusammenkommen, teilte die Ecowas am Dienstag mit. Ziel eines solchen Einsatzes sei, die verfassungsgemäße Ordnung im Niger nach dem Militärputsch wieder herzustellen.

Entwicklungshilfeministerin Svenja Schulze forderte die sofortige Freilassung des gestürzten Präsidenten Mohamed Bazoum und die Wiederherstellung der verfassungsgemäßen Ordnung. Der Putsch sei ein weiterer Rückschlag für die gesamte Sahel-Region und verschlimmere die ohnehin komplexen Herausforderungen des Landes und der Region weiter, erklärte Schulze in ihrer Eigenschaft als amtierende Vorsitzende der sogenannten Sahel-Allianz. Die Ministerin hält sich zurzeit in der Region auf. Die Sahel-Allianz geht auf eine Initiative Deutschlands, Frankreichs und der Europäischen Union zurück und koordiniert die Entwicklungszusammenarbeit in den fünf Sahel-Staaten Mauretanien, Mali, Burkina Faso, Niger und Tschad.

Die Putschisten hatten am Sonntag angekündigt, Anklage gegen Bazoum wegen Hochverrats erheben zu wollen. Die Ecowas reagierte empört und erklärte, dabei handele es sich um eine Provokation der Putsch-Anführer, die einem Willen zur friedlichen Lösung der Krise widerspreche. Die Putschisten unter der Führung des Generals Abdourahamane Tiani hatten Bazoum am 26. Juli gestürzt und unlängst eine neue Regierung vorgestellt. Die Wahl Bazoums im Jahr 2021 war der erste demokratische Machtwechsel in dem westafrikanischen Land, in dem das Militär seit der Unabhängigkeit von Frankreich 1960 vier Mal geputscht hat.

(Bericht von Felix Onuah, Alexander Ratz; Redigiert von Kerstin Dörr; Bei Rückfragen wenden Sie sich an berlin.newsroom@tr.com)