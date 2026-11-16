Plascar Participacoes Industriais SA präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Plascar Participacoes Industriais SA äußerte sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 3,64 BRL beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,750 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Plascar Participacoes Industriais SA in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,48 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 342,1 Millionen BRL im Vergleich zu 315,3 Millionen BRL im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at