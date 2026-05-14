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14.05.2026 06:31:29
Plascar Participacoes Industriais SA: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Plascar Participacoes Industriais SA veröffentlichte am 11.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -4,38 BRL je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Plascar Participacoes Industriais SA ein EPS von -4,660 BRL in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,36 Prozent auf 273,6 Millionen BRL aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 264,7 Millionen BRL in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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