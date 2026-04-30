30.04.2026 06:31:29

Plastiblends India mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Plastiblends India gab am 27.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Plastiblends India hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,33 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,68 INR je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat Plastiblends India mit einem Umsatz von insgesamt 2,11 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,99 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 5,76 Prozent gesteigert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 14,12 INR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 12,87 INR erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 7,89 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,05 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Plastiblends India einen Umsatz von 7,80 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at

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