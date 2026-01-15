Plastiblends India stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Plastiblends India hat am 14.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,49 INR. Im Vorjahresviertel waren 2,58 INR je Aktie erzielt worden.

Plastiblends India hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,86 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,84 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at