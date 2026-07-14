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14.07.2026 06:31:29
Plastiblends India: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Plastiblends India hat am 13.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,75 INR. Im Vorjahresviertel hatte Plastiblends India 3,43 INR je Aktie erwirtschaftet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Plastiblends India in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,01 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,22 Milliarden INR im Vergleich zu 2,00 Milliarden INR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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