TotalEnergies Aktie
WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271
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11.09.2026 08:27:04
Plastics Recycling: TotalEnergies Becomes the Sole Owner of the Grandpuits Advanced Plastics Recycling Plant
Paris, September 11, 2026 – As part of the restructuring of Plastic Energy's shareholding, TotalEnergies agreed to acquire from the new shareholder Plastic Energy's 35% interest in the Grandpuits advanced recycling plant, in which TotalEnergies already held a 65% interest. The plant is now wholly owned by TotalEnergies.
The Grandpuits advanced plastics recycling plant, located in Seine-et-Marne, started production in March 2026 and has an annual capacity to process 15,000 tons of plastic waste.Weiter zum vollständigen Artikel bei TOTAL S.A.
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