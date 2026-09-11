Plastics Recycling: TotalEnergies Becomes the Sole Owner of the Grandpuits Advanced Plastics Recycling Plant

Paris, September 11, 2026 – As part of the restructuring of Plastic Energy's shareholding, TotalEnergies agreed to acquire from the new shareholder Plastic Energy's 35% interest in the Grandpuits advanced recycling plant, in which TotalEnergies already held a 65% interest. The plant is now wholly owned by TotalEnergies.

The Grandpuits advanced plastics recycling plant, located in Seine-et-Marne, started production in March 2026 and has an annual capacity to process 15,000 tons of plastic waste.

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