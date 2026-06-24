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WKN DE: A3D1CX / ISIN: KYG5244R1083
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25.06.2026 01:05:16
Plastics shortages to keep food prices high after war disruptions
A gauge of global food prices is already near a three-year highWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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