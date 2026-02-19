19.02.2026 06:31:28

Plastikkart Akilli Kart Iletisim Sistemleri Sanayi Ve Ticaret AS: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Plastikkart Akilli Kart Iletisim Sistemleri Sanayi Ve Ticaret AS gab am 16.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,21 TRY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,260 TRY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 118,40 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,05 Milliarden TRY, während im Vorjahreszeitraum 478,8 Millionen TRY ausgewiesen worden waren.

Plastikkart Akilli Kart Iletisim Sistemleri Sanayi Ve Ticaret AS hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 3,03 TRY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 2,67 TRY je Aktie gewesen.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Plastikkart Akilli Kart Iletisim Sistemleri Sanayi Ve Ticaret AS mit einem Umsatz von insgesamt 2,29 Milliarden TRY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,94 Milliarden TRY erwirtschaftet worden waren, um 17,75 Prozent gesteigert.

