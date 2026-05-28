Plastopil Hazorea Company präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Plastopil Hazorea Company hat am 26.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das vergangene Quartal hat Plastopil Hazorea Company mit einem Umsatz von insgesamt 111,4 Millionen ILS abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 94,8 Millionen ILS erwirtschaftet worden waren, um 17,49 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at