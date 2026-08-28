Plastopil Hazorea Company vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Plastopil Hazorea Company hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Umsatz wurde auf 114,6 Millionen ILS beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 99,5 Millionen ILS umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at