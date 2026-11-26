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26.11.2026 06:31:29
Plastopil Hazorea Company: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Plastopil Hazorea Company hat am 25.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurden 0,13 ILS je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Plastopil Hazorea Company -0,130 ILS je Aktie eingenommen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 122,8 Millionen ILS – ein Plus von 23,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Plastopil Hazorea Company 99,1 Millionen ILS erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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