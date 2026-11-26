Plastopil Hazorea Company hat am 25.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0,13 ILS je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Plastopil Hazorea Company -0,130 ILS je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 122,8 Millionen ILS – ein Plus von 23,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Plastopil Hazorea Company 99,1 Millionen ILS erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at