Platauro Metals öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Platauro Metals hat am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Platauro Metals vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,090 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,030 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at