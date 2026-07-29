Platform Specialty Products hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Platform Specialty Products hat am 27.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,32 USD gegenüber 0,200 USD im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 977,9 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 56,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Platform Specialty Products einen Umsatz von 625,2 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at