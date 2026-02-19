Platform Specialty Products präsentierte Quartalsergebnisse

Platform Specialty Products stellte am 17.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,03 USD. Im Vorjahresviertel hatte Platform Specialty Products 0,230 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 676,2 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 624,2 Millionen USD umgesetzt.

Platform Specialty Products hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,790 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 1,01 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,84 Prozent auf 2,55 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,46 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

