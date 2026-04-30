Platform Specialty Products: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Platform Specialty Products hat am 28.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,23 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,400 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 41,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 840,0 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 593,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at