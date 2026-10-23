Platform Specialty Products: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Platform Specialty Products lud am 21.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Platform Specialty Products hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,27 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,160 USD je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 995,3 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Platform Specialty Products 656,1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at