Platform Specialty Products stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Platform Specialty Products ließ sich am 28.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Platform Specialty Products die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,16 USD gegenüber 0,170 USD im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 656,1 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 645,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at