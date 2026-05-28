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28.05.2026 06:31:29
Platforma Mediowa Point Group präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Platforma Mediowa Point Group ließ sich am 26.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Platforma Mediowa Point Group die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,07 PLN beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,090 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Platforma Mediowa Point Group 6,7 Millionen PLN umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 9,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 7,3 Millionen PLN umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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