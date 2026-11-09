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09.11.2026 06:31:29
PLATHOME: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
PLATHOME hat am 06.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS lag bei 14,36 JPY. Im letzten Jahr hatte PLATHOME einen Gewinn von 4,73 JPY je Aktie eingefahren.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 473,5 Millionen JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 22,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte PLATHOME einen Umsatz von 387,2 Millionen JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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