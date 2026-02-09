|
09.02.2026 06:31:29
PLATHOME stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
PLATHOME ließ sich am 06.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat PLATHOME die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS lag bei -2,45 JPY. Ein Jahr zuvor waren -3,550 JPY je Aktie erzielt worden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 10,47 Prozent auf 282,5 Millionen JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 315,6 Millionen JPY in den Büchern gestanden.
