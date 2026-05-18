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18.05.2026 06:31:29
PLATHOME: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
PLATHOME hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,75 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 6,05 JPY erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 324,5 Millionen JPY – ein Plus von 13,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PLATHOME 286,2 Millionen JPY erwirtschaftet hatte.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 4,77 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 2,55 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 1,30 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahr hatte PLATHOME 1,17 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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