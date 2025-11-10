PLATHOME zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

PLATHOME hat am 07.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 4,73 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PLATHOME 0,010 JPY je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat PLATHOME 387,2 Millionen JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 27,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 304,9 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

