Platinum Analytics Cayman verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Platinum Analytics Cayman ließ sich am 30.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Platinum Analytics Cayman die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Platinum Analytics Cayman hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0,0 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 83,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,090 USD. Im Vorjahr hatten 0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 42,53 Prozent auf 1,27 Millionen USD. Im Vorjahr hatte Platinum Analytics Cayman 2,21 Millionen USD umgesetzt.

