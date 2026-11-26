Platinum Group Metals hat am 24.11.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,03 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,010 CAD je Aktie erzielt worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,030 CAD vermeldet. Im Vorjahr waren -0,060 CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at