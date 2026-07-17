Platinum Group Metals verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Platinum Group Metals hat sich am 15.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.05.2026 beendeten Quartals geäußert.

Platinum Group Metals hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,01 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,010 CAD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at