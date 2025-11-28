Platinum Group Metals: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Platinum Group Metals hat am 26.11.2025 die Bücher zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,010 CAD ebenfalls auf diesem Niveau.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,060 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Platinum Group Metals -0,070 CAD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at