Platinum Industries informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Platinum Industries hat am 10.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,03 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,32 INR erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig standen 1,09 Milliarden INR in den Büchern – ein Minus von 5,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Platinum Industries 1,15 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at