Platinum Industries mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Platinum Industries hat am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,75 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,16 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 1,32 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 965,1 Millionen INR umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 9,46 INR beziffert. Im Vorjahr hatte Platinum Industries 9,07 INR je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Platinum Industries 4,50 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,00 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 3,92 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at