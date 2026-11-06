Platinum Industries verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Platinum Industries hat am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,40 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,11 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Platinum Industries im vergangenen Quartal 1,21 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 23,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Platinum Industries 983,8 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at