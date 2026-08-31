Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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31.08.2026 08:55:00
Plattformstabilität erreicht: Android 17 QPR2 Beta 4 für Pixel-Geräte ist da
Google hat kurz vor dem Wochenende eine neue Betaversion von Android 17 QPR2 veröffentlicht. Das Pixel 6 und 6 Pro sind raus.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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