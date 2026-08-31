Alphabet C Aktie

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WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079

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31.08.2026 08:55:00

Plattformstabilität erreicht: Android 17 QPR2 Beta 4 für Pixel-Geräte ist da

Google hat kurz vor dem Wochenende eine neue Betaversion von Android 17 QPR2 veröffentlicht. Das Pixel 6 und 6 Pro sind raus.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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04.05.26 Alphabet C Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.04.26 Alphabet C Buy Deutsche Bank AG
16.02.26 Alphabet C Kaufen DZ BANK
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Der heimische Aktienmarkt tendiert am Montag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich dagegen mit Verlusten. Die US-Börsen verbuchen zum Wochenstart Abgaben. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Montag mehrheitlich nach unten.
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