Platzer Fastigheter B: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Platzer Fastigheter B gab am 30.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es stand ein EPS von 2,58 SEK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Platzer Fastigheter B noch ein Gewinn pro Aktie von 2,64 SEK in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,13 Prozent auf 438,0 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 443,0 Millionen SEK gelegen.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 5,85 SEK. Im Vorjahr waren 2,96 SEK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Platzer Fastigheter B im vergangenen Geschäftsjahr 1,75 Milliarden SEK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Platzer Fastigheter B 1,68 Milliarden SEK umsetzen können.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn von 6,47 SEK je Aktie sowie einem Umsatz von 1,74 Milliarden SEK gelegen.

