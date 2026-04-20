Platzer Fastigheter B zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Platzer Fastigheter B hat am 17.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS belief sich auf 2,25 SEK gegenüber 1,54 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

Platzer Fastigheter B hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 435,0 Millionen SEK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 445,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at