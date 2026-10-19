Platzer Fastigheter B zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Platzer Fastigheter B lud am 16.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,48 SEK. Im Vorjahresviertel hatte Platzer Fastigheter B 1,75 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 450,0 Millionen SEK – das entspricht einem Zuwachs von 3,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 433,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at